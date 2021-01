Da Vittorio Pastorino riceviamo e pubblichiamo

Ho letto con interesse l’articolo sulla digitalizzazione del Comune di Santa Margherita che prima o dopo dovrà interessare tutti i comuni e gli enti pubblici. Mi rendo conto che in futuro noi gente attempata dovremo affidarci a mediatori digitali per ordinare un biglietto a teatro o ottenere un documento dal comune. E la nostra pensione si ridurrà ulteriormente . Esistono in loco uffici e agenzie che esplitino tali compiti per conto terzi?