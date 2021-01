Decreto Natale: “Io speriamo che me la cavo”

I risultati dell’istituzione della zona rossa non si vedono; meno positivi a fronte di un minor numero di tamponi, ma ancora tanti contagi. Vaccini in ritardo sulla prevista tabella di marcia. Stazioni sciistiche aperte solo da lunedì 18. Dopo l’epifania si ritorna ad assegnare un colore alle regioni e la Liguria rischia il rosso.

Oggi, domenica, siamo in zona rossa; domani torna quella arancione che consente, ad esempio, di effettuare i mercati settimanali di Recco e Riva Trigoso. Poi ancora zona rossa il 5, vigilia, e il 6 festa dell’Epifania.

Covid e crisi economica sembrano tuttavia passare in seconda linea rispetto alla latente crisi di governo. Io speriamo che me la cavo.

*****

Vi riproponiamo ancora i chiarimenti del ministero sugli spostamenti e in basso le regole durante le varie zone.

Giorni rossi

Sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all’interno della propria regione, non solo nei giorni ‘arancioni’ ma anche in quelli ‘rossi’ durante le festività. “Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Giorni arancione

Nei giorni ‘arancioni’ durante le festività ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali