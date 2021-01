Chiavari: Cantero, dal costo del teatro a quello dei lavori necessari

Stamattina il Secolo ritorna sull’apertura del teatro Cantero la cui chiusura sta cuore agli intellettuali cittadini. Il sindaco Marco Di Capua e la giunta stanno valutando l’ipotesi di far stimare l’immobile da un perito. Ma non basta, occorre far valutare anche, attuale normativa alla mano, il costo della messa in sicurezza (impianto luce, impianto allarme e spegnimento incendi con vasca interrata per riserva acqua, uscite di sicurezza, scale vie di fuga per rendere agibili i palchetti; palco ignifugato etc) e per dare dignità al locale col rinnovo degli arredi (poltroncine, sipario etc), il rifacimento dei servizi igienici, la tinteggiatura della sala e palchi anche per estirpare l’odore di nicotina che alcuni ancora avvertono. Tutti lavori che richiedono una cifra più vicina ai sette che ai cinque milioni.

La proprietà del Cantero sembra che per venderlo chieda 3.500.000 euro. Dimenticando che è un edificio vincolato dove non si possono realizzare né appartamenti, né posti auto, né un supermercato. Dimenticando il costo dei lavori da effettuare che limitano ulteriormente il prezzo. Inoltre la gestione di un cinema-teatro non porta a guadagni che possano ammortizzare le spese in pochi anni.