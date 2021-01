Adottaliguria: Roberta, un anno, cerca famiglia

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

So di non essere più una micro cucciolina, di quelle che fanno tenerezza e piacciono a tutti, ma sono ancora piccola anche io, ho solo 1 anno! Inoltre sono educatissima, so anche andare al guinzaglio!

Vi presentiamo Roberta, 1 anno circa, 18 kg.

Si trova a Trapani, rischiava la reimmissione sul territorio, una frase che ci fa sempre venire i brividi…

Non potevamo permetterlo, quindi arriverà da noi in Liguria il 13 gennaio.

Non lasciatevi sfuggire questi occhi dolci!

Verrà affidata chippata, vaccinata, sterilizzata, previo preaffido e disponibilità al post affido.

Per info 379 1862805 – 347 1126257 – 329 6998328 a mezzo Whatsapp