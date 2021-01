Gli impianti sciistici potranno riaprire da lunedì 18 gennaio. Lo ha stabilito il ministro della Salute, Roberto Speranza. Per Santo Stefano d’Aveto, che risente della vicinanza del mare, potrebbe essere troppo tardi. Per il momento gli impianti sciistici sono aperti solo a una ventina di atleti tesserati per consentire loro di allenarsi.

(Foto di Stefania Robelli)