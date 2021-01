‘Santa’: via San Lorenzo, il ‘cipresso’ diventato relitto

All’inizio il “cipresso” nascondeva un’antenna per la telefonia e sembrava una trovata, non nuova, ma intelligente per mimetizzare l’apparecchiatura tecnica. Ora il vento e la pioggia hanno quasi totalmente eliminato la maschera-cipresso all’antenna situata in un terreno privato a lato della provinciale che Santa Margherita sale a San Lorenzo della Costa. E’ possibile eliminare tutto l’involucro e lasciare la sola antenna, se ancora funzionante? Così com’è da fastidio a qualcuno? Sì al buongusto.