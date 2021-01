‘Santa’: la moltiplicazione dei vani e degli edifici

Villa Briscalli si trovava a Santa Margherita Ligure, lungo la via Aurelia, in corrispondenza della pedonale via Tripoli, più vicina al centro di Rapallo che a quello di ‘Santa’. Grazie alla legge Scajola, dopo essere stata abbattuta, si è trasformata in tre edifici. Uno centrale con sette appartamenti, quattro dei quali già venduti sulla carta; una villa a ponente del corpo centrale con due appartamenti disposti su due piani e a levante un villino con piscina privata. Il tutto con piscina condominiale, box interrati, posti auto coperti e scoperti, giardini, parchi e zona relax comuni. E naturalmente vista mozzafiato sul mare.

Una dimostrazione di come anche in un ambiente che si suppone tutelato, ma senza Piano urbanistico comunale, con tutti i permessi del caso possa verificarsi la moltiplicazione dei vani.

PRIMA

DOPO

Casa a due appartamenti, uno per piano

Casa A e condominio (edificio B)

il condominio con 7 appartamenti

Il vecchio ingresso della villa

Edificio c, la villa