‘Santa’: il Covo, lo Yacht Club e gli Amici di Portofino

Carissimi Soci e amici

a Luglio 2020 il Covo di nord est ha inserito nella propria struttura, nella zona al piano superiore (precedentemente Covino) lo Yacht Club Tigullio 1916 uno storico Yacht Club che per molti anni è stato nel Porto Carlo Riva di Rapallo e poi avendo lasciato la Sede non ha più organizzato manifestazioni di Vela e Motonautica.

Lo Yacht Club Tigullio ha intenzione di ripartire al più presto con l’attività sportiva e organizzare anche corsi di vela e motonautica per giovani.

Lo Yacht Club Tigullio nei mesi di Luglio Agosto e Settembre ha solo organizzato serate Ludiche con Cena e Dinner Show (con importanti spettacoli del Moulin Rouge di Parigi), con la Ristorazione curata da Marco. e Riccardo Belloni dello Storico Ristorante Zeffirino.

Il Nuovo Consiglio direttivo dello Yacht Club Tigullio è formato da: Presidente Onorario: Gian Francesco Lupattelli (Presidente MSP Europe) Presidente: Matteo Bassetti (Prof Clinica Malattie infettive del San Martino) VIce Presidenti: Giorgio Bornacin (Ex Senatore) e Roby Zucchi (ex campione del mondo di sci nautico ed ex Presidente Federazione Sci Nautico del CONI). Consiglieri: Matteo Viacava (Sindaco Comune Portofino), Maria Raia (segretario Generale), Cristian Speciale (Campione del mondo di Moto d’acqua e membro della Federazione Motonautica del Coni), Vincenzo Lupattelli, Sabrina Sessarego, Antonio Chiavassa, Matteo Minna, Enrico Cimaschi.

Lo Yacht. Club Tigullio sarà la Sede organizzativa delle Portofiniadi 2022, Recco 2023, Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

Con la presente mail lo Yacht Club Tigullio si rende disponibile ad una collaborazione con la Onlus Amici di Portofino.

Il sottoscritto e il Presidente dello Yacht Club Tigullio sono a disposizione per un incontro.

Stefano Rosina