Regione: “E’ nata una bambina, va accolta come tale”

“La vita è sacra e meravigliosa. Sono completamente d’accordo con il presidente Toti quando afferma che una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose. Il resto è fuffa”. Così, su Facebook, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, esprime il proprio sostegno al presidente della Regione, Giovanni Toti, in merito alle polemiche sorte in seguito alle sue dichiarazioni su Greta, la prima nata del nuovo anno all’ospedale San Martino di Genova. “Su questo tema la penso come il presidente e ne sono orgoglioso”, conclude Muzio.