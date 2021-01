Quattro anni fa, era il 2 gennaio 2017, la morte a Recco di Gianni Carbone, ex sindaco, e patron del ristorante Manuelina di Recco. Un vuoto per la città perché “Gianni” era persona ascoltata e influente; un vecchio saggio che conosceva Recco, le sue esigenze e sapeva mediare, suggerire, indirizzare. Alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni, una Messa di suffragio per ricordarlo.

Gianni Carbone durante un’intervista