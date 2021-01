Recco: “Gioiose congratulazioni ai genitori di Greta”

Dallo staff comunicazione del Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio riceviamo e pubblichiamo

Se è vero che il riconoscimento dell’ “italianità” deve ancora, purtroppo, avere un suo percorso legislativo, è altrettanto vero che è moralmente inaccettabile che vengano espresse frasi che di rispetto umano non hanno nulla. L’ “umanità ” vorrebbe che fosse unanime l’accoglienza di ogni nuovo bimbo che nasce soprattutto in questo momento in cui si dovrebbe aver colto la necessità di un cambiamento profondo dentro di noi e intorno a noi. Il dramma della pandemia ha di per sé un significato e un ammonimento che non si può non capire.

La grettezza di chi si esprime con il rifiuto arroccandosi dietro a parole di “difesa delle nostre tradizioni da salvaguardare” ferisce i sentimenti di chi non ha perso il senso dell’ “umanità” e che vive l’accoglienza e la “cura dell’altro” come unica via per la vita di questa Terra.

Il PD di Recco esprime le proprie gioiose congratulazioni ai genitori della piccola Greta, piccolo grande simbolo di vita, di rinascita e di speranza.