Rapallo: spiaggia Castello dei Sogni, via all’atto notarile

Sarà il notaio Mario Greco a redigere il rogito per l’acquisto da parte del Comune di Rapallo di alcune porzioni di terreno situate a ridosso della spiaggia pubblica denominata “Castello dei Sogni” e irraggiungibile da terra dopo la distruzione operata dalla mareggiata dell’ottobre 2018. A cedere il terreno i signori Marina, Ilaria, Matteo e Diego Zamorani e Gianluca, Giulio e Guido Montalcini. La spesa sostenuta dal Comune per il rogito è di 7.500 euro di cui 5.678 per imposte, registrazione, e trascrizione presso i registri della conservatoria e costo visure catastali.

I terreni acquisiti permetteranno di realizzare una scala per l’accesso alla spiaggia del Castello dei sogni. L’accordo tra Comune e privati è stato lungo e laborioso. Il risultato globale dell’operazione è stato raggiunto grazie all’impegno dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e del consigliere con la delega al Demanio Fabio Proietto.

Ad eseguire i lavori sarà la ditta “Asa srl” di Genova per un importo, Iva compresa, di 142.879 euro. La durata dei lavori che dovrebbero iniziare a fine gennaio-inizio di febbraio, hanno una durata prevista in quattro mesi.