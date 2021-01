L’amministrazione comunale ha deciso interventi nelle strade frazionali per 210.000 euro. Si tratta di muri, cunette, protezioni, tombini. Con determina dirigenziale sono stati affidati gli incarichi per indagini geologiche a supporto delle progettazioni al geologo Emanuele Berruti con sudio professionale a Rapallo per un importo di 8.320 euro. L’ingegnere Paola Perrone eseguirà la progettazione per un importo complessivo di 15.739 euro.