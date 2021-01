Rapallo: “Il Pd contro ogni forma di razzismo”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Benvenuta Graeter, permettici di prenderti in braccio.

Sono passati solo due giorni del 2021, chi sperava che il nuovo anno portasse un pò di pace e serenità, si è dovuto subito trovare difronte all’ennesimo atto di razzismo.

Accogliamo con gioia la vita di una bambina che un domani potrebbe diventare come Katalin Kariko, la ricercatrice ungherese che negli USA ha contribuito alla scoperta del vaccino di Pfizer Biontech un potenziale Premio Nobel.

Rapallo è una città multietnica e come PD chiediamo all’Amministrazione: cosa fa per la vera integrazione?

Il PD Rapallo è contro ogni forma di razzismo e terrà in braccio simbolicamente per tutto il 2021 Graeter, la prima bambina nata in Liguria, nata nell’anno della rinascita e della fratellanza fra tutti i Popoli, l’anno della pace e della vittoria sul covid-19.