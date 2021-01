Nuovi nati: “Che tristezza le strumentalizzazioni”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

“Che tristezza le strumentalizzazioni su una bambina appena nata. Bravo il Presidente Giovanni Toti a non farsi trascinare nella melma e a dimostrare, ancora una volta, di camminare un passo avanti rispetto a chi non perde occasione per dare una connotazione politica o geografica ad ogni semplice pensiero, anche a quello di benvenuto e gioia per una piccola creatura venuta alla luce. Per cosa, poi: un like, una condivisione, un voto in più?

Cara Graeter, tanti auguri di una vita felice con un auspicio: che quando comincerai a leggere e a navigare sui social, l’odio seminato da certi commenti sia stato travolto da una cascata di umanità”.