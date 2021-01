Nasconde droga in stazione, arrestato dalla Polizia

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Al termine di un’attività d’indagine svolta dalla Polizia ferroviaria ligure, un cittadino marocchino di 36 anni, clandestino sul territorio nazionale, è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare della Procura di Genova per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato dopo il rinvenimento da parte dei poliziotti di un involucro contenente circa 2 etti di cocaina suddivisa in varie dosi, nel parcheggio interno della stazione di Genova Principe. Attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nello scalo ferroviario, gli agenti sono riusciti a ricostruire il percorso compiuto dallo straniero sino al momento in cui occulta la sostanza stupefacente. Rintracciato nel ponente ligure, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Imperia.