Minacce a Toti: “Piena solidarietà al presidente”

Dall’ufficio stampa Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni riceviamo e pubblichiamo

A poche ore dalla diffusione delle minacce ricevute dal Presidente Toti il commissario regionale di FDI Matteo Rosso si schiera senza se e senza ma dalla parte del lavoro fatto dalla giunta regionale “le minacce ricevute da Giovanni – commenta Matteo Rosso – ci lasciano sgomenti e ci fanno riflettere. Come partito la nostra completa solidarietà umana e politica a Giovanni Toti, ma anche alla Giunta regionale dove abbiamo visto come in questi primi mesi di lavoro fosse alta l’attenzione per il comparto economico e sociale. La difficoltà di agire a tutela della salute pubblica, ma anche dell’economia reale è palpabile, in questo senso molto è stato fatto e molto la Regione Liguria farà ancora. Queste minacce devono far riflettere chi per trovare uno spazio sui media o per qualche like in più alza lo scontro e la polemica politica oltre la soglia di guardia”.