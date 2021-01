Minacce a Toti: “La nostra solidarietà di Forza Italia”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Cassinelli riceviamo e pubblichiamo

Minacce a Toti, Cassinelli e Bagnasco (FI): Intimidazione che non ferma sostegni della Regione a commercianti. “La nostra solidarietà al presidente Giovanni Toti, destinatario di una lettera minatoria in cui si minaccia l’uso di una bomba. Intimidazione che, ne siamo certi, non fermerà il lavoro della Regione Liguria al fianco dei commercianti e delle categorie esposte alle scelte del Governo senza riceverne i sostegni necessari”. Lo hanno scritto in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.