Le ricette di Renzo Bagnasco: involtini alla salvia

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Involtini alla salvia

Ingredienti: 2 petti di pollo o un quarto di fesa di tacchino, olio evo, vino bianco secco, 3 cipolle, 12 foglie di erba salvia, stuzzicadenti, pepe e sale.

Esecuzione: tagliare il petto in 4 fette e, posta all’interno di ognuno una o due foglie di salvia, pepe e sale, arrotolarla e fissarla con uno stuzzicadenti, con olio e coperchiate, cuocere a fuoco lento le cipolle sottilmente affettate e, una volta dorate, adagiarvi gli involtini da far rosolare inumidendoli con il vino e delicatamente rigirarveli e unirvi le restanti foglie di salvia. Dopo 15’ scoperchiarle a che si asciughino e servirli in piatti intiepiditi.

E’ il “secondo” classico che, alla Spezia, servono dopo la loro mesciua.