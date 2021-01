Le conseguenze della pioggia di questi giorni si fanno sentire. Una frana si è abbattuta questa mattina a Cogorno in via Maggiolo, lunga strada collinare. Sul posto poco dopo le 4 si sono recati i vigili del fuoco di Chiavari. Il movimento franoso si è verificato in prossimità del civico 80.

Lo sgombrò verrà effettuato nei tempi più brevi possibili dopo le necessarie verifiche dei tecnici comunali.