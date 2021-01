Camogli: Gran Trail, come disegnare a piedi i confini del comune

Da Gianluca Longhi riceviamo e pubblichiamo

In questo inizio anno di zona rossa siamo costretti a muoverci esclusivamente all’interno del nostro comune. Rispettando le regole imposte dalle autorità, possiamo però stimolare la nostra immaginazione e ideare degli itinerari esplorativi più inconsueti.

Avete mai pensato, ad esempio, di percorrere l’intero perimetro di Camogli a piedi, servendovi di sentieri e strade asfaltate senza (quasi) mai sconfinare nei comuni limitrofi?

Ecco qualche suggerimento per realizzare questo Gran Trail locale.

Per seguire il tracciato ad anello, che permette di attraversare le frazioni e gli agglomerati scavalcando il monte Esuli e quello di Portofino, basta armarsi di un po’ di tempo e di buon allenamento; l’escursione, lunga circa 24 km, presenta infatti più di 1500 metri di dislivello.

Descrizione dell’itinerario

• Si parte dal Migliaro, il cui rio segna storicamente il confine con Recco, e si percorre la strada che conduce all’ex “campeggio dei tedeschi”. Attraversando il fiumiciattolo su un ponte recentemente ricostruito, ci si immette sulla via Romana, all’altezza della piccola cappelletta di Sant’Anna, all’interno della quale tutti gli anni viene adibito uno scenografico presepe.

• Percorrendo in salita pochi metri, si imbocca la scalinata di via San Giacomo, che successivamente prende il nome di via San Giacomo Inferiore.

• Giunti sull’Aurelia, si scende per pochi metri in direzione Recco, fino ad incontrare una scalinata che conduce in via Carbonara.

• Seguendo la strada asfaltata che poi diventa mulattiera, segnata dalla FIE con tre pallini, ci si inerpica per il monte Esuli, dove è facile scorgere elementi di un passato che appare sempre più remoto; neanche cento anni fa, infatti, il monte era completamente terrazzato e privo di alberi, e in buona parte coperto da orti che sfamavano le popolazioni di Recco e Camogli. Attraversando il bosco dove oggi dominano roverelle, castagni e carpini, si scorgono numerosi ruderi, ormai ricoperti dalla vegetazione. In cima al monte sono presenti i resti di una caserma costruita in epoca fascista che in tempo di guerra divenne un punto di osservazione. Secondo alcune fonti, il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, durante il suo soggiorno a Ruta, era solito percorrere questo sentiero per raggiungere la cala dei Genovesi.

• Il sentiero si ricollega al ben più noto “Ruta-Caravaggio” (segnalato con il simbolo di due palle vuote), parte iniziale della cosiddetta via del Mare, che bisogna percorrere in discesa fino alla chiesa Millenaria di Ruta, splendido esempio di architettura romanica.

• In questo crocevia di strade ci si immette in via Chiesa Vecchia. Siamo in località Bana, la zona industriale di Camogli, nascosta agli occhi dei turisti e sconosciuta ai più. Inaspettatamente, sulla sinistra, un’edicola ci ricorda che proprio in quel punto vennero trovate le reliquie di Giovanni, un legionario romano venerato nella Chiesa Parrocchiale di Ruta.

• Proseguendo per la discesa, si oltrepassano la piattaforma ecologica e la vecchia trattoria. Il comune di Camogli si spinge fino praticamente a valle, ove alcune case sono raggiungibili solamente passando per Rapallo. Qui si gode una bella vista sul paese di San Massimo e il suo campanile svettante. Interessante a questo punto una piccola digressione lungo la via Costa di Bana, che ci permette di scoprire una sconosciuta chiesa di Camogli, circondata da cipressi, e ora situata in un terreno privato.

• A questo punto bisogna scendere, fino a quando sulla sinistra si incontra via Santa Maria del Campo, creuza di collegamento alla parallela via di Bana, che andrà percorsa in salita. Per evitare la strada asfaltata si può prendere la storica via Romana, un tempo direttrice viaria principale e ora subalterna a via Filippo De Gregori, dedicata a colui che negli anni ’60 si prodigò per costruirla, togliendo dall’isolamento gli abitanti della vallata. Una targa ricorda il sacrificio di tutte le persone di Bana che si adoperarono affinché ciò avvenisse.

• L’ultimo tratto asfaltato è il più ripido e ci porta alla chiesa Parrocchiale di Ruta, che merita sicuramente una digressione. Restando sulla via Romana, si imbocca una stretta scalinata che permette di scollinare e ricollegarsi alla via Aurelia, poco dopo il tunnel che unisce il Golfo Paradiso al Tigullio.

• Si prosegue sull’Aurelia fino alla località Alega, dove si incontra la Trattoria 501, caratterizzata dal mirador, una torretta belvedere elevata rispetto alla linea del tetto. Qui si imbocca una strada asfaltata che permette di oltrepassare il rio Bana e prendere un sentiero poco noto del Parco di Portofino (tre palline) che conduce fino a costa Ramezzana, nelle prospicienze di una villa di recente costruzione con vista mozzafiato sul Golfo del Tigullio.

• A questo punto si raggiunge agilmente Portofino Vetta, arrivando al maestoso albergo Portofino Kulm, ora purtroppo non più in attività ma di cui è facile intuire i fasti del passato.

• Ci si immette ora su uno dei sentieri più noti e frequentati – soprattutto dai padroni di cani -, quello che dal Kulm, passando per sella Gaixella, sbocca a Pietre Strette, crocevia di escursioni all’interno del Parco. Per dirigerci a San Fruttuoso si evita la classica direttissima che transita dall’agririfugio Molini e ci si incammina poco oltre, sul sentiero che dopo Felciara e Ghidelli giunge finalmente a Base 0, un tempo presidio della guardia di Frontiera, che dispone di un pregevole punto panoramico.

• Mentre si affronta la discesa verso San Fruttuoso, si attraversa una delle più belle leccete del Monte e si scorgono, sulla destra, i ruderi della chiesa vecchia, forse anteriore addirittura all’Abbazia.

• A San Fruttuoso è il momento di meritarsi una piccola pausa prima di intraprendere la parte più impegnativa di questa passeggiata: il panoramico sentiero attrezzato a strapiombo sul mare che permette di attraversare la parte più selvaggia del Monte, caratterizzata da una vista spettacolare sulla Torre Saracena e su Cala dell’Oro.

• Dopo un faticoso saliscendi in mezzo alla macchia mediterranea si arriva alle Batterie, dove si trovano alcuni bunker utilizzati dall’esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.

• Prendendo la ripida discesa in direzione Punta Chiappa, si possono visitare altri manufatti bellici. Nella parte finale di questo percorso è interessante osservare anche i resti dei terrazzamenti voluti dal Conte Gnecco, un facoltoso agronomo innovatore che intorno al 1780 fece terrazzare il ripido versante del Monte, per far piantare castagni, olivi, fichi e soprattutto agrumi. La villa che fece costruire è divenuta l’albergo ristorante Stella Maris.

• Arrivando presso la lingua di conglomerato di Punta Chiappa si può ammirare il panorama della costa e ci si può preparare ad affrontare gli oltre mille gradini che, passando dalla chiesetta romanica di San Nicolò e da a San Rocco ci conducono nuovamente a Camogli, punto di partenza di questa lunga passeggiata.

Traccia GPS: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/gran-trail-di-camogli-63221493

Gianluca Longhi, l’ideatore di questa passeggiata è autore della guida “Sanfru: 51 cose da fare o immaginare a San Fruttuoso di Camogli”, Tuss Edizioni, 2020.

Il misterioso quadrato del Sator, in via Carbonara tra Recco e Camogli

Reperti di un passato lontano sul Monte Esuli

Edicola in ricordo dell’hospitale di Ruta, vicino alla Chiesa Millenaria, dove vennero trovate le reliquie di Giovanni Martire

Un buon odore di dolci si avverte presso lo stabilimento dell’Antica Pasticceria Camogli

Chiesa in via Costa di Bana

“A ricordo di tutti coloro, residenti e amici, che dal lontano 1969 diedero il loro contributo di fatica e di giornate di lavoro per togliere la zona del versante sud-est di Bana dall’isolamento”

Edicola a ricordo di una chiesa scomparsa – via di Bana

Rio di Bana in località Alega

La mitica area di riproduzione anfibi in località Gaixella

Uno dei presepini più originali di Portofino Vetta: i protagonisti sono dinosauri

Vista su San Fruttuoso dai Ghidelli

San Fruttuoso con mareggiata

Il tratto più impegnativo del sentiero attrezzato

Tana della Moneta Falsa, leggendario luogo di falsari a metà del 1800

Ciò che resta di un terrazzamento fatto costruire dal Conte Gnecco intorno al 1780; le pietre dei muri a secco sono tutte crollate a valle