Bus: Val d’Aveto, le conseguenze della nevicata

Da Amt trasporto provinciale riceviamo e pubblichiamo

Giornata complicata dalle nevicate, quella di oggi, in particolare nell’entroterra di Genova e del Levante. La situazione resta, comunque, sotto controllo e i disagi sono stati limitati ad alcuni comuni e località che si trovano a quote più elevate. I maggiori problemi si sono verificato in mattinata, con una situazione che è via via migliorata nell’arco della giornata. Tanto che alle 15.45, l’unico disagio riguardava la linea della Valle Stura con strada impraticabile tra Masone e la frazione masonese di Groppo. Nella prima parte della giornata la viabilità era stata compromessa dal passo della Forcella verso Santo Stefano D’Aveto con interruzione del servizio per la frazione di Vicosoprano in comune di Rezzoaglio. Sempre per la presenza di neve sulle strade, sulla linea della Val Trebbia difficoltà si sono verificate sino al primo pomeriggio per Fontanigorda, la località di Casoni in comune di Fontanigorda e di Casanova in comune di Rovegno. In Alta Valpolcevera sulla linea tra Bolzaneto e Sant’Olcese, sino a tarda mattinata le corse sono state limitate alla frazione di Piccarello, in comune di Sant’Olcese. Mentre in Valle Scrivia sulla linea tra Pontedecimo e Ronco Scrivia problemi si sono verificati per le località di Paveto e Fumeri in comune di Mignanego, Vallenzona in comune di Vobbia e Vobbia paese. Sulla linea Genova-Montoggio difficoltà di collegamento hanno interessato le località di Molino Vecchio e Nenno in comune di Valbrevenna, Sorrivi e Montemaggio in comune di Savignone.

Tutti i bus collinari montano pneumatici da neve, mentre da qualche anno è in vigore un protocollo a disposizione per i casi di allerta sul territorio extraurbano che consente di rispondere in pochi minuti ad eventuali emergenze. Il sistema è ben rodato e in caso di neve, così come in qualsiasi situazione di emergenza, c’è un continuo contatto tra la direzione operativa e i capo piazza, che sono una ventina.