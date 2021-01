Adottaliguria: il cagnolino Teo cerca una casa

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Vogliamo parlare di questo Nany Bianco??

Vogliamo parlare delle sue gambette (quali gambette…non ne ha)??

Vogliamo parlare del fatto che vi portereste a casa il Fortunadrago??

Teo è un cagnolino dolcissimo oltre che bellissimo!!

Sua sorella Tina è già stata adottata, non vogliamo dare una cuccia anche a lui?

Ha circa 10 mesi, pesa 12 kg, in stallo ad Albenga (Sv)

Per info 379 1862805 – 347 1126257 – 329 6998328 a mezzo Whatsapp