Varese Ligure: 400.000 euro per mettere in sicurezza il territorio

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Varese Ligure, in Alta Val di Vara, guidata dal sindaco Giancarlo Lucchetti mette in sicurezza il territorio dalle ferite causate dall’alluvione del 29 e 30 ottobre 2018 stanziando ben 400 mila euro per i seguenti 4 progetti.

Per lavori di ripristino dalle difese spondali e la risagomatura dell’alveo del Fiume Vara, in località Molino, nei pressi di Casaletti: costo dell’intervento 121 mila euro; appalto per realizzare alcune opere di consolidamento del ponte sul Torrente Stora, in frazione Teviggio: costo dell’intervento 118 mila euro ed ancora 92 mila euro per i lavori assegnati per la costruzione di un muro di sostegno a valle della strada comunale, con annesse opere di

regimazione delle acque superficiali in frazione Cavizzano, località Carmelo.

Infine altri 68 mila euro sono stati impegnati per il ripristino di muri di sostegno alla strada comunale in località Moggia.