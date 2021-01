Val d’Aveto: un incanto; piste aperte per i soli tesserati

In Val d’Aveto continua a nevicare: uno spettacolo da favola in un mondo che sembra inventato. La neve copre ogni angolo; ogni elemento della natura una volta imbiancato assume un aspetto nuovo, inimmaginabile, fantastico. Uno spettacolo che non ci si stanca di osservare. Camminare sul manto di neve che sprofonda sotto il peso è una scoperta, come i daini che fuggono appena percepiscono con l’olfatto la presenza loro estranea dell’uomo.

Il sindaco di Santo Stefano d’Aveto Giuseppe Tassi: “Sta nevicando, fiocchi fittissimi. Le strade sono tuttavia transitabili fino a Rocca D’Aveto, al Tomarlo, al Penna solo passando di sotto. Sono aperte anche le piste da sci, ma riservate ai soli atleti tesserati che possono allenarsi; sono una ventina in tutto. Il fatto è che ancora non sappiamo cosa accadrà e cosa si potrà fare dopo l’Epifania. Si spera. Si spera in un’apertura”.

Ospiti ce ne sono nelle seconde case, ma non si vedono. Tutti tappati in casa o impegnati in brevi passeggiate. Migliaia di scatti fotografici. Tanta neve così non si vedeva da almeno vent’anni. Oggi tutti i negozi, bar e ristoranti chiusi. L’asporto era possibile solo dalla rosticcerie.

Foto di Stefania Robelli