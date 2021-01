San Martino: Greta la prima nata; si fanno foto, cadono nel vuoto

Dall’ufficio stampa del Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Qualche aggiornamento riferito alla notte di Capodanno:

Alle ore 3.50 è nata la prima neonata del nostro Ospedale, Greta, data alla luce da una mamma, che sta bene così come la bambina, di origine nigeriane. L’ultimo parto dell’anno è stato registrato alle ore 23.10.

Per quanto riguarda la notte di Capodanno, da mezzanotte alle 8 di stamani:

– 21 accessi

– 5 strettamente legati alla nottata

– Si segnala la caduta di 2 ragazzi dal terrazzo di casa a Molassana, da un’altezza di 3 metri. Il primo maschio di 20 anni già dimesso con 7 giorni di prognosi per trauma toracico, il secondo maschio di 20 anni si trova ora in Osservazione Breve Intensiva al Pronto Soccorso, con trauma cranico, toracico e lombare (non a rischio vita). Ci risulta stessero facendo una foto e sono caduti a seguito del cedimento di una ringhiera.