Regione: gli auguri ai primi tre nati dell’anno in Liguria

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021. Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia Louis e all’ospedale San Martino Greta, la prima nata di Genova”. Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Siete la nostra speranza, il nostro futuro – scrive il governatore – la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la Liguria”.