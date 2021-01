Recco: il 7Bello di Campagna e “Le Orme sull’Acqua” pro Onlus “Help Olly”

Riceviamo e pubblichiamo

A Recco sabato 2 gennaio alle 16.30 il grande cuore del 7Bello di Sandro Campagna e “Le Orme sull’Acqua” di Alessandro Cavallini insieme per la Onlus “Help Olly” con una diretta FB dal ristorante Manuelina.

Olivia ha tre anni ed è affetta da una malattia genetica rara di cui al mondo si conoscono solo 30 casi. Una malattia che, le toglierà la possibilità di camminare, muoversi, giocare, parlare, sorridere, mangiare, respirare. La sua storia è quindi la storia di una lotta contro il tempo e di un viaggio per sconfiggere un nemico che si trova dentro di lei, nel suo DNA: un gene modificato, responsabile di una grave patologia neurologica, degenerativa, a oggi senza cura. Per aiutare la ricerca sulla sua patologia è nata la Onlus “Help Olly Onlus”, definita dai suoi genitori un progetto d’amore. https://helpolly.it/

All’interno del calendario di appuntamenti con i grandi protagonisti dello sport italiano, per sostenere la ricerca genetica, sabato 2 gennaio alle 16.30 Alessandro Cavallini, pallanuotista autore del volume “Le Orme sull’acqua”, (edito da Erga edizioni di Genova), riunisce il cuore del 7Bello di Sandro Compagna per una diretta FB https://www.facebook.com/alessandro.cavallini.39 volta a promuovere la Onlus di Olivia e a raccogliere donazioni attraverso la vendita del suo volume.

Alessandro Cavallini, nato a Genova nel ’75, è sposato con Elena e papà di Beatrice e Aurora. È osteopata e insegna Scienze Motorie all’Istituto Nautico di Camogli. È stato allenatore di pallanuoto dal 2001 al 2015 come tecnico del settore giovanile e delle prime squadre di RN Camogli e RN Sori, e assistente tecnico delle nazionali giovanili nel biennio 2004/2005.

Ha giocato in serie A1 nella Pro Recco fino al 1998, in A2 dal 1999 al 2001, nella Rapallo Nuoto e poi di nuovo nel massimo campionato, A1, fino al 2004 nella RN Camogli. Dal 2015 è arbitro nazionale di pallanuoto.

Alessandro Cavallini – Le orme sull’acqua

Erga Edizioni, Genova – 11,90 Euro – 246 pagine –

ISBN: 978-88-3298-208-4

Erga edizioni – Mura delle Chiappe 37/2 – 16136 Genova Tel. 010 8328441

Mail edizioni@erga.it Catalogo e recensioni on line www.erga.it Distribuzione nazionale CDA Bologna

Seguici su Facebook: facebook.com/ErgaEdizioni o su Twitter: twitter.com/ergaedizioni