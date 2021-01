Oggi, venerdì 1 gennaio, auguri a Fulgenzio. Oggi è Capodanno. Mercati: nessuno per festività e zona rossa. Parole: polifonia (l’unione di più voci di più melodizzanti in contrappunto; l’unione di più suoni anche non appartenenti ognuno ad una parte melodica Devoto-Oli). Proverbi: “Dono di consiglio più val che d’oro”.

Oggi i quotidiani cartacei non sono in edicola per il contratto di lavoro giornalistico.