Chiusi in casa o nelle seconde case. In mattinata il segno di vita arriva soprattutto dai cani accompagnati a fare un giretto dai loro proprietari. “Una pattuglia della polizia urbana ha effettuato servizio tutta la notte – spiega il comandante Fabio Lanata – sia per le condizioni meteo che avrebbero potuto peggiorare, sia per controllare il rispetto delle norme anti covid. Non ci sono stati problemi di alcun genere”.