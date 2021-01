Rapallo: lavori nelle vie San Pietro, San Quirico, Sotto la Croce

A Rapallo, l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, ha avviato l’iter per eseguire importanti lavori di consolidamento per un importo totale di circa 200.000 euro. I cantieri saranno tre: in via San Pietro con la messa in sicurezza della scarpata a valle della strada comunale a seguito della frana verificatasi lo scorso 2 ottobre; in località San Quirico col rifacimento del muro a sostegno della strada pedonale; di messa in sicurezza un tratto di via Savagna e via Sotto la Croce interessati dalla caduta di detriti.

Con determina dirigenziale a firma dell’architetto Fabrizio Cantoni sono stati affidati gli incarichi professionali per progettazione, sicurezza e direzione lavori.

L’ingegnere Enrico Polverini, che già si occupa del marciapiedi e dell’ex casa del custode del cimitero a San Pietro esegurà il progetto definitivo-esecutivo e assumerà la direzione lavori e della sicurezza nelle vie San Pietro e Sotto la Croce per un importo complessivo di 9.100 euro; il geologo Denjs Tassisto effettuerà le indagini geofisiche e quanto necessario alla relazione geologica relativa agli interventi delle vie San Quirico e Sotto la Croce per comlpessivi 3.714 euro. Infine l’ingegnere Aldo Nicora effettuerà i collaudi per un importo di 2.080 euro.