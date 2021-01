Rapallo: ‘Club Zonta’ sostiene la Comunità di Sant’Egidio

Dallo Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso riceviamo e pubblichiamo

La Presidente dello Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso Mariangela Condoleo informa che “Quest’anno, considerata la gravosa e difficile situazione economica e sociale causata dalla diffusione del Coronavirus, abbiamo deciso di devolvere il ricavato della consueta cena natalizia a favore della Comunità di Sant’Egidio di Rapallo. Il nostro gesto rappresenta una forte volontà di collaborazione e condivisione solidale nei confronti degli impegni a livello di aiuto sociale portati avanti da questa importante associazione affinché i più bisognosi possano beneficiare di una forma di conforto in un momento così difficile e duro. Sono grata alla Comunità di Sant’Egidio di Rapallo che, durante tutto l’anno, non fa mai mancare un sostegno materiale e psicologico a chi necessita di un aiuto. Ringrazio in particolare il responsabile della Comunità rapallese Sandro Secchi per il profondo impegno sociale e umano che rivolge, con senso civico e responsabile, alla collettività rappresentata da persone che si possono trovare, per diversi motivi e periodi, in situazioni di disagio e necessità. Il suo impegno possa essere da stimolo e da esempio nei confronti di chi vuole diffondere un aiuto e un sostegno verso chi vive condizioni di violenza e ingiustizia umana a cui lo Zonta Club si unisce con solidarietà e convinto impegno sociale. Da sempre lo Zonta Club si batte affinché le persone possano liberarsi e reagire da situazioni che viziano profondamente e ledono con incisività ogni diritto di libertà e rispetto dell’essere umano che deve invece essere tutelato e difeso in ogni sua espressione di vita “.

Il Presidente della Comunità di Sant’Egidio di Rapallo Sandro Secchi fa sapere che “desiderio esprimere la gratitudine della Comunità di Sant’Egidio di Rapallo per il vostro contributo, che ci ha aiutato a non lasciare indietro nessuno in questo Natale diverso e a incrementare anzi il numero delle persone raggiunte. Mai come in questo momento nuove povertà si sono aggiunte alle più antiche, in modo tale da trasformare la nostra più che in un’epoca di cambiamenti a un cambiamento d’epoca, per usare le parole di Papa Francesco. È un momento particolare che ci ha messo in maniera sempre più chiara di fronte alla nostra comune realtà di interdipendenza nella debolezza, in cui diventa evidente come, sempre per citare Papa Francesco, siamo tutti sulla stessa barca e occorre remare insieme. Nuove energie si stanno liberando come conseguenza di questa coscienza e tante persone ci hanno cercato come occasione concreta di sostenere altri in difficoltà. Si presenta di fronte a noi un periodo non breve in cui dar da mangiare alle famiglie in difficoltà, sostenere l’istruzione e gli elementi base della salute si pongono come imperativi non occasionali o emergenziali ma, ahimè, strutturali”.

