Le ricette di Renzo Bagnasco: nelle annuali ricorrenze

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Almanacco e relativi menu nelle nostre ricorrenze nell’arco del 2021

Capodanno – corsetti al sugo e carne di maiale

Epifania – lasagne al sugo o al pesto, purché lasagne

Ultimo giorno di Carnevale – ravioli e braciole di maiale e le immancabili “gasse” cioè i cenci.

San Giuseppe – frittelle (frisciêu e cuculli )sia dolci che salati. Dal 1648, anno del bombardamento da parte della flotta di Re Sole della Città, ne è Santo Patrono

Pasqua – agnello, torte pasqualine o di bietole, per finire, cavagnetti. Qualcuno ricorda come primo lattughe ripiene in brodo

Lunedì dell’Angelo – scampagnata con salame e fave, cima, agnello arrosto o in fricassea e tutto ciò che era avanzato dal pranzo di Pasqua: siamo genovesi!!!

Sant’Antonio – trenette avantaggiate (integrali), zucchine ripiene e canestrelli

Pentecoste – scampagnata primaverile con torte ripiene, polpette, frittate, polpettoni, cima, uova sode e vino nostralino

San Giovanni Battista – Fagiolini e tonno.

San Pietro – zuppa di muscoli ( cozze) e fritto misto di mare.

San Gaetano – trofiette e melanzane ripiene

Nostra Signora della Guardia – ravioli e polpettone di fagiolini

Ognisanti – ravioli e taglierini verdi al sugo di funghi, pollo arrosto con patate e funghi sott’olio

Ricorrenza dei defunti – stoccafisso con le fave e ballotte (castagne lesse)

Vigilia di Natale – strettissimo magro con solo una minestra di cavoli neri

Natale – natalini in brodo, cappone lesso con mostarda, sanguinacci offerti dal macellaio ai migliori clienti, tacchino arrosto, fritti vari e insalata di radici amare, pandolce e frutta secca

Santo Stefano – ravioli con il ripieno che riutilizzava gli avanzi del giorno prima, e tutto quanto rimasto dal pranzo di Natale

San Silvestro – qualsiasi menù purché siano previste le irrinunciabili trippe

L’osservanza delle tradizioni così come l’invariabilità del nostro stemma, è sempre stata la nostra forza.