Decreto Natale: Capodanno in sordina, protagonista il maltempo

Una notte di San Silvestro in “zona rossa” con uno scenario completamente diverso rispetto agli anni precedenti. Niente cenoni nei ristoranti, niente veglioni in piazza. Peraltro il maltempo lo avrebbe impedito. Molte famiglie sono tornate alle cene preparate in casa, più raramente ordinate al ristorante; quasi tutti hanno atteso la mezzanotte per un brindisi o davanti a scialbi programmi televisivi o tornando a noiosi giochi da tavolo. Non sono mancati i petardi. Ad attirare l’attenzione il discorso di Mattarella giudicato generalmente positivo: un presidente che resta un punto di riferimento.

Ricordiamo che siamo in “zona rossa” fino a domenica, con tutti i limiti che ne conseguono, mentre i contagi non diminuiscono in maniera significativa e il parlare tanto di vaccini non deve frenare le misure individuali anti contagio.

Di seguito le precisazioni del ministero sugli spostamenti nei giorni rossi e arancione e, in basso cosa è possibile fare a seconda dei colori.

Giorni rossi

Sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all’interno della propria regione, non solo nei giorni ‘arancioni’ ma anche in quelli ‘rossi’ durante le festività. “Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Giorni arancione

Nei giorni ‘arancioni’ durante le festività ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali”