L’allarme è scattato questa mattina poco prime delle 6.30. Un appartamento è andato a fuoco a Carasco in via Montanaro Disma al civico 46. Immediata la partenza dei vigili del fuoco di Chiavari che hanno circoscritto le fiamme; un’ora dopo l’opera di spegnimento e bonifica è ancora in corso. Presente anche il 118 che ha soccorso una persona intossicata dal fumo. Al momento non si conoscono altri particolari, né le cause che hanno scatenato il rogo.