Camogli: iniziativa pro bimbi bielorussi e le loro famiglie

Le feste sono quasi terminate, ma se volete fare una buona azione, a Camogli in via della Repubblica 59 potete trovare la situazione giusta. E’ infatti in esposizione una serie di oggetti fatti a mano e venduti ad offerta libera con il fine di raccogliere una somma utilizzata per spedire aiuti umanitari ai bambini bielorussi e alle loro famiglie.

L’idea è stata di Paola Milanese ed Antonella Ghisoli, di “Liguria Mare” Odv, associazione nata nel 2002, che opera sul territorio ospitando due volte l’anno un gruppo di bambini bielorussi orfani o sottratti alle famiglie. Purtroppo a causa della pandemia non è stato possibile farli venire in Liguria; nell’attesa e con la speranza che possano presto tornarci, un segno tangibile di affetto attraverso il contributo di noi tutti. L’esposizione è aperta dalle 10 alle 12; per informazioni tel. 333 3311439.

Associazione “Liguria Mare” Odv – Piazza Colombo 3/15 Genova. Tel. 010 590110 – 347 7821361 – liguriamare@libero.it – http://www.liguriamare.org