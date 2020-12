Vaccini: “Asl-4, oggi per gli infermieri una grande giornata”

Da Stefano Chiesa riceviamo e pubblichiamo

Noi per il Tigullio come ordine infermieri ribadiamo che oggi è una grande giornata di speranza e profonda soddisfazione, il Vaccino è il pilastro della prevenzione vera. Siamo per combattere capillarmente la malainformazione, le fake news e lo faremo de visu con le persone, siamo altresì per affrontare gli aspetti epidemiologici legando gli studi anche all’ambiente, salute e ambiente lo abbiamo capito vanno di pari passo, anche il Papa ci ha esortato più volte. Uniti si vince, medici, infermieri, tutte le professioni sanitarie continueranno a fronteggiare questa terribile pandemia. Siamo per implementare la sanità pubblica e per migliorare la collaborazione con quella privata. L’infermiere di famiglia è la nuova pronta risposta ai triplicati bisogni territoriali. Auguriamo a tutti un buon inizio 2021.