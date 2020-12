Sori: frana muro delle Marcelline, inagibile cucina

La frana che la notte scorsa, a Sori, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, riguarda un terreno con villa privato, situato sotto la via Aurelia, già appartenente alle suore Marcelline ed oggi ad una società che farebbe capo all’imprenditore Gian Angelo Perrucci, ex presidente Pro Recco e Fin. La frana ha investito una casa in cui sono stati dichiarati inagibili cucina e dispensa. I lavori sono già in corso per eliminare la terra, mettere in sicurezza il muro ed evitare che, in caso di pioggia, l’intasamento creato dalla terra possa creare allagamenti ed ulteriori danni alla casa.

Nella foto la frana e la casa interessata