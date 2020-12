Recco: gli auguri in poesia dell’Anpi

Dall’Anpi di Recco riceviamo e pubblichiamo

L’Anpi Recco Camogli Sez.Ruby Bonfiglioli augura un ottimo 2021 di cui abbiamo bisogno. Resistiamo .

Chiudiamo questo anno ringraziando l’amico e storico Bruno Garaventa per averci inviato queste poesie di Ruby Bonfiglioli .

Roberto Bonfiglioli (Ruby) Poesie da Partigiano della Divisione GL G. Matteotti

F u c i l a t o

Sentiva

insieme al dolore delle ferite

chiudersi gli occhi nella sera

come un bimbo preso dal sonno.

E chiamava la mamma,

forse perché temeva

che tutta quella gente

turbasse i suoi sogni.

Gli disse Buona Notte

Una scarica di fuoco

e tra il sangue vide ancora

Una notte buia che veniva.

E tanti demoni neri che ridevano,

ma li vide confusi confusi.

E pensò che pian piano

Sarebbero scomparsi.

C o m b a t t i m e n t o

Era il tramonto.

In una conca d’oro

sfavillavano gli ultimi cadenti

raggi del sole.

Scese la notte.

con i pipistrelli

volavano su di noi fischiando acute

le pallottole.

L’ avevamo in faccia

il sole

che brillava dentro gli occhi

e sparavano come maledetti

Noi s’ aveva

un poco di quel sole dentro gli occhi

e si mandava a loro dai fucili

riaccendendo la valle di scintille.

12 agosto 1944