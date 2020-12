Recco: arriva la Befana, un concorso (poesia, disegno, racconto)

Dalla Pro Loco di Recco riceviamo e pubblichiamo

In questo periodo a Recco, anche se in tempo di Covid, non poteva mancare l’iniziativa “Con la scopa sua compagna Ecco arriva la Befana”

Come da tradizione, la Pro Loco Recco e il Comune di Recco desiderano trascorrere insieme a voi l’Epifania.

Purtroppo quest’anno non ci è permesso festeggiare tutti insieme, ma possiamo farlo a distanza, con il nostro concorso a tema.

Regolamento del concorso

Tema del concorso

Il tema del concorso sarà l’Epifania e la Befana. I partecipanti al concorso potranno presentare un disegno, una poesia o un breve racconto.

Partecipanti

Partecipazione libera.

Ammissione

L’ ammissione è subordinata alla compilazione dell’apposito modulo di iscrizione reperibile sul sito internet della Pro Loco Recco

Identificazione

Su ogni elaborato deve essere visibile il nome dell’autore

Consegna

Gli elaborati dovranno essere inviati via mail a natale@prolocorecco.it entro il giorno 3 gennaio 2021.

Ammissibilità

La Pro Loco Recco potrà decidere a suo insindacabile giudizio di escludere un elaborato dal concorso qualora venga giudicato irrispettoso verso etnie, religioni, orientamenti personali o comunque non idoneo ad un concorso pubblico.

Criteri di valutazione

Gli elaborati verranno giudicati sulla base dell’originalità e della capacità di rappresentare il tema.

Premi

Il giudizio della giuria sarà insindacabile e non potrà essere ragione di proteste da parte degli iscritti. Sarà premiato un elaborato per la categoria disegni, uno per la categoria racconti brevi e uno per la categoria poesie.

Il premio, un calza donata dalla Pro Loco, potrà essere ritirato presso l’Ufficio IAT della Pro Loco nei normali orari di apertura al pubblico a partire dal 5 gennaio 2021, fermo restando le attuali normative in vigore in materia di spostamenti.

Hai costruito la tua calza della Befana da solo? Hai fatto degli addobbi?

Mandaci le foto!

Tutte le foto sul tema che riceveremo, anche se non rientrano nelle categorie del concorso, verranno comunque pubblicate sui nostri canali social.