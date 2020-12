RASSEGNA STAMPA Oggi i primi vaccini nel Tigullio

Oggi, giovedì 31 dicembre, auguri a Silvestro. Mercati settimanali: nessuno, causa zona rossa. Parole: saldo (fermo, stabile, sicuro; resistente; irremovibile per assoluta convinzione o coerenza; fermo, radicato, deciso; compatto, consistente, solido; estinzione totale o residuale di un debito; liquidazione a prezzo più basso di un quantitativo di merce residua). Proverbi: “Chi vive di penna, vive di pena”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

l Secolo XIX. Emergenza covid: “Oggi i primi vaccini nel Levante; risalgono i contagi, ieri 20 nuovi positivi”; “A Sestri sostegno alle famiglie, nuovi bandi per gli indennizzi”; “120 volte grazie agli operatori sanitari”. Concessione demaniali: i Comuni del Tigullio orientalee dicono sì alla proroga di un anno. Maltempo: nuove nevicate in arrivo. Capodanno: “Cenone ecco cosa portare a tavola”; “Alla Lavagnina, a Sestri Levante, saluti al nuovo anno dai terrazzi”.

Sestri Levante: varato il piano degli arenili, opportunità per le imprese. Chiavari: 15 giorni per versare il saldo Tari. Chiavari: rete paramassi lungo la strada per Maxena. Chiavari: un piano per tutelare i sentieri.

Rapallo: sfruttamento immigrati, un arresto. Portofino: concessione scaduta, il Comune gestirà il porto.