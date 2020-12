Rapallo: “Sarò presente alla presentazione dei lavori in porto”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo



Caro Levante News,

nell’augurare un felice Anno Nuovo e rinnovando i miei sinceri complimenti alla redazione per la puntuale e costante attività giornalistica, desidero informare che, in qualità di consigliere regionale del Tigullio più votato e di presidente della IV Commissione – Territorio e Ambiente – sarò al fianco del presidente Toti durante la conferenza stampa del 7 gennaio nella quale saranno presentati i lavori del nuovo porto di Rapallo.

E d’altronde, come testimonia la presenza del Governatore, la Regione ha giocato un ruolo fondamentale nell’aiutare la città a risollevarsi nel post mareggiata e nel sostenere economicamente le operazioni di messa in sicurezza e sviluppo che interesseranno il golfo di Rapallo nei prossimi mesi.

Giovanni Toti e Domenico Cianci