Stamattina alle 6 circa, in via Mameli a Rapallo si è verificato un incendio che ha coinvolto cinque motorini andati distrutti o gravemente danneggiati. L’arrivo quasi immediato dei vigili del fuoco ha evitato l’estendersi del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nessuna ipotesi al momento, ma indagini in corso per capire l’origine dell’incendio ed eventuali responsabili. Già all’esame i filmati delle telecamere.