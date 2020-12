Rapallo: il Comune vince causa con Autostrade

L’amministrazione comunale di Rapallo ha vinto in primo grado, presso il Tribunale civile di Genova una causa contro Autostrade per l’Italia spa. Motivo del contendere il canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap) dovuto per due cavalcavia e i piloni di sostegno che in via Laggiaro e Betti poggiano su suolo pubblico. La richiesta è stata ritenuta corretta dal Tribunale in quanto Autostrade opera a scopo di lucro ed è soggetto diverso dallo Stato. La somma dovuta per gli anni 2017 e 2018 è di oltre 36.500 euro. Ieri la giunta comunale rapallese ha deciso di proseguire in giudizio anche in caso Autostrade ricorresse in appello.