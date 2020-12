Lettere/ “Caccia: chi spara sentenze senza conoscere i fatti”

Da Elio Tacchino riceviamo e pubblichiamo

Sono uno dei tanti abitanti proprietario di terreni nell’entroterra e

leggendo l’articolo di associazione ambientalista che si scaglia

contro la deroga regionale per esercitare la caccia in questi giorni

sono molto stizzito per quanto sostengono.

Tranquilli i cacciatori sono in via d’estinzione…e male che non ne

faccio parte!



Parlano di caccia selvaggia ad una selvaggina che non esiste più da

anni, ma grazie ai veleni da decenni dispersi in ogni dove sulla

terra… anche la Nostra.

Loro certamente non si preoccupano minimamente dei danni che i

cinghiali arrecano sul territorio e tanto meno dei costi a chi va

incontro chi deve riparare un muretto a secco dell’orto franato grazie

alle scorribande notturne di questi animali. Basta fare un giro nei

boschi per verificare lo stato dei danni che i cinghiali arrecano

notte dopo notte per 365 giorni l’anno. Ma la stragrande maggioranza

di ambientalisti radical scic non girano nella campagna e tanto meno

fanno qualcosa nel tempo libero per migliorare sentieri, prati o il

bosco. Pala, zappa, piccone e motosega sono oggetti faticosi da usare

e quindi a molti sconosciuti. Clickano solo sul PC o smartphone per

scrivere e parlare di cose che non conoscono o solo per denigrare chi

fa qualcosa di diverso alla loro ottica. Purtroppo l’ignoranza ormai

prevale di gran lunga sul buon senso, e la vergogna di dire e

sostenere cose insensate è sparita dalla nostra cultura. L’era

digitale sta creando un cospicuo popolo che ignora i principi del

“giusto” per la saggia e ragionevole umana convivenza.

Scrivere “Post” è la bibbia per professare il verbo… spesso del

niente. La visibilità digitale è essenziale anche se non c’è nulla

dietro. Io sono in funzione dei like che ricevo….così sono meglio

degli altri!!

L’importante è apparire non essere!

Auguri a tutti per trovare nei fatti e non solo nelle parole un

sentiero che ci possa far vivere un po meglio.

Buon Anno a tutto il Levante News