Decreto Natale: “Spero che i contagi siano calati quanto le mie entrate”

Dice un noto ristoratore: “Lo scorso anno a Natale abbiamo fatto 322 coperti; quest’anno solo una quarantina recapitati a domicilio. Mi auguro che la zona rossa abbia causato una diminuzione dei contagi covid pari a quella delle mie entrate. Almeno la mazzata all’economia non sarà stata vana. Ma riprenderci sarà difficile; anche per me che sono proprietario dei muri e non devo pagare affitto”.

E’ arrivata la fine di quest’anno bisestile, il più drammatico dal dopoguerra sotto il profilo sanitario (quando anche a causa della denutrizione infuriavano tifo, tubercolosi, poliomelite) ed economico (con la disoccupazione alle stelle in attesa della ricostruzione).

Con oggi siamo entrati in zona rossa, vi resteremo fino all’Epifania con la sola eccezione di lunedì 4 (arancione). Poi l’incognito; sappiamo solo che dal 7 gennaio resteranno chiuse le piste da sci con danni enormi per l’economia di quelle zone.

Tanti auguri di un sereno Capodanno.

*****

Di seguito le precisazioni del ministero sugli spostamenti nei giorni rossi e arancione e, in basso cosa è possibile fare a seconda dei colori.

Giorni rossi

Sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all’interno della propria regione, non solo nei giorni ‘arancioni’ ma anche in quelli ‘rossi’ durante le festività. “Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Giorni arancione

Nei giorni ‘arancioni’ durante le festività ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali”