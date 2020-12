Crisi covid: gli aiuti della Chiesa alle persone colpite

L’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, ha ricordato questa sera che durante la pandemia “quasi tutti i Centri d’Ascolto hanno continuato a offrire il loro servizio: sono aumentate le presenze, passando dalle 5405 del 2019 alle 6202 del 2020 con il 50% di stranieri. Le parrocchie si stima che abbiamo consegnato circa 180 mila pacchi viveri. Nella maggior parte dei casi le persone che hanno chiesto aiuto avevano lavori o ‘arrotondavano’ con occupazioni in nero, persone dal guadagno insufficiente, piccole pensioni, reddito di cittadinanza.

Parallelamente hanno chiesto aiuto coloro che non hanno ricevuto nei tempi dovuti la cassa integrazione”.

Monsignor Tasca ha inoltre ricordato che “con il Progetto Tobia della Caritas sono state aiutate 185 famiglie, oltre 500 persone, per un ammontare complessivo di 173.656,46 euro. Grazie ad una sinergia tra Caritas-Fondazione Auxilium, Comune e S. Egidio, non essendo possibile ospitare le persone a tavola per un pranzo quotidiano, vengono consegnati ogni giorno più di 700 pranzi da asporto ai poveri da lunedì al sabato che si presentano alla Mensa di Città in Piazza Santa Sabina”.