Il sindaco di Camogli Francesco Olivari ha emesso un’ordinanza.

Nei giorni 2 e 3 gennaio 2021 nelle aree a pagamento di via G. B. Ferrari, via N. Cuneo e dell’ex Scalo Ferroviario la sosta è gratuità.

Nelle giornate del 4 e 5 gennaio 2021 nelle vie in cui normalmente è prevista la pulizia strade non vige il divieto di sosta con conseguente non obbligo di spostamento dei veicoli.

ordinanza n. 111