Camogli: erosione spiaggia, il ripascimento resta la migliore soluzione

Testo e foto di di Consuelo Pallavicini

A Camogli il problema del mare che si “mangia” facilmente la spiaggia è annoso e sentito. Abbiamo chiesto al sindaco Francesco Olivari un’opinione. “Ci stiamo ragionando, ma i pareri raccolti in passato indicano come miglior soluzione il ripascimento, non con materiale di fiume che potrebbe nascondere sostanze tipo fanghi. Soluzioni radicali, tipo barriera soffolta, altererebbero l’ambiente col rischio di peggiorare la qualità dell’acqua e di trasferire l’erosione in un altro punto. Del resto, se vediamo immagini del passato, la spiaggia non esisteva”.