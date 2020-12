Dal 10 gennaio all’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina di Camogli, in via della Repubblica, alle 9.30 si riprenderà ad officiare la Messa domenicale e dei giorni festivi. Numero dei partecipanti, per seguire le norme anti covid: 25/35.

Durante le festività l’Oratorio è aperto dalle 16.30 alle 18 per la visita al presepe.